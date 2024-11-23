Yağmaya karşı hukuk mücadelesi veriyorlar

Haber Merkezi

Edirne Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy sınırlarında Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisine karşı hukuk mücadelesi sürüyor.

Edirne Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve projenin iptali için Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açılırken; bazı köylüler müdahillik talebi için Keşan 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ek dilekçe verdi.