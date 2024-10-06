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Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 21:14
  • Giriş: 06.10.2024 21:14
  • Güncelleme: 06.10.2024 21:14
Kaynak: İHA
Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi

İstanbul’da kısa süreli yağmur etkili oldu. Küçükçekmece Gölü üzerindeki yağmur bulutları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu.

Küçükçekmece Kanarya sahilinde yağmura yakalanan vatandaşlar saçak altlarına koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Küçükçekmece Gölü üzerindeki yağmur bulutları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yağmur bulutunun gölün üzerini kapladığı görüldü.

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