Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
İstanbul’da kısa süreli yağmur etkili oldu. Küçükçekmece Gölü üzerindeki yağmur bulutları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu.
Küçükçekmece Kanarya sahilinde yağmura yakalanan vatandaşlar saçak altlarına koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Küçükçekmece Gölü üzerindeki yağmur bulutları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yağmur bulutunun gölün üzerini kapladığı görüldü.