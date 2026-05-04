Yağmur dayanışmaya engel olamadı: Yalnızca Esra’nın davası değil!

Haber Merkezi

Toprağını savunduğu için tutuklanan Akbelen direnişçisi Esra Işık 35 gündür cezaevinde. Avukatlarının tahliye talebi reddedilen Işık için eylemler sürüyor. Yaşam savunucuları dün yağmurlu havaya rağmen İstanbul ve Çanakkale’de eylemdeydi. İstanbul’da saat 14.00’de Beşiktaş İskelesi önünde bir araya gelen yurttaşlar oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylemin ardından yapılan açıklamada, “İstanbul’daki yaşam savunucuları bu nöbetin ilkini bir hafta önce Kadıköy’de gerçekleştirmişti; ikinci buluşma ise Beşiktaş Meydanı’nda yapıldı.

Her hafta başka bir ilçeye taşınacak olan Esra Işık için adalet nöbeti, kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında yankı bulacak. Çünkü bu yalnızca Esra’nın davası değil. Bu, Karadeniz’den Doğu’ya, Ege’den Batı’ya, Trakya’dan ülkenin dört bir yanına ses verilmesi gereken bir direniştir. Bu direniş; toprağımızın, yaşam alanlarımızın ve suyumuzun mücadelesidir” denildi. Öte yandan Çanakkale İskele Meydanı’nda başlatılan oturma eylemi dün birinci haftasını geride bıraktı. “Akbelen’den Kazdağları’na toprağımızı savunacağız” diyen yaşam savunucuları, “Işık’ın tutukluluğu neden hala devam ettiriliyor” sorusuyla ses yükseltti.