Yağmur giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yağmur giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde bir yağmur giderinden köpek sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekibi yağmur giderine sıkıştığı belirlenen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Köpeği mahalle sakinine teslim eden ekip olay yerinden ayrıldı.