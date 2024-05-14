Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Siirt’te aşırı yağışlar sebebiyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtalan ilçe garajı önünde meydana geldi.
Otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Araçlar, çekiciyle yoldan kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.