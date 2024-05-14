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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.05.2024 15:00
  • Giriş: 14.05.2024 15:00
  • Güncelleme: 14.05.2024 15:00
Kaynak: İHA
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi: 2 yaralı

Siirt’te aşırı yağışlar sebebiyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan ilçe garajı önünde meydana geldi.

Otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Araçlar, çekiciyle yoldan kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. 

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