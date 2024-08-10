Yağmur nedeniyle yollar göle döndü



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden Düzce için yapılan hava tahmininde öğlenden sonra kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde başladı. Düzceliler, yağışa hazırlıksız yakalandı. Yollar ise göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularını aşarak yollardan geçmeye çalıştı.

Yağışların 11 Ağustos Pazar günü de etkili olması bekleniyor.