Yağmur sonrası heyelan: Dev kayalar yola savruldu

Haber Merkezi

Yurdun pek çok kentinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeniyle Komata yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçlardan yola büyük kayaların yuvarlanması sonucu yol çift yönlü trafiğe kapandı. Hakkari’de de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sere Solan mevkisinde iki noktada dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Kara yoluna düşen kaya parçaları, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Mardin’de de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi ve caddedeki Halı Sokağı’nda su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı iş yerlerini ise su bastı. Rögarların tıkanması sonucu biriken sular, kot altındaki iş yerlerini bastı. Suyla dolan çukura düşen bir motokurye ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi’de de şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda araçlar mahsur kaldı, bazı yurttaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sağanak, fırtına ve dev dalgalar, çevre kirliliğini de gün yüzüne çıkardı. Akarsuların taşıdığı ve deniz dibinde biriken atıklar, fırtına sonrası sahile vurdu.