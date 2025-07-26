Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümü: Erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın geçen yıl ABD'de hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ABD'li erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Taktaş'ın 3 Nisan 2024'te ölümüne ilişkin ABD'de yürütülen soruşturma kapsamında New York'taki Columbia Üniversitesinde hazırlanan otopsi raporunun kendilerine iletildiğini anlattı.

Raporun içeriğini değerlendiren Öksüz, "Otopsi raporunda ölüm sebebi birden fazla uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin kullanılması ve bunun zehirlenmeye sebebiyet vermesi üzerine gerçekleştiği yönünde" dedi.

"Aşırı uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölüm meydana geldiği sonucuna ulaşılamamış" diyen Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer böyle bir sonuca ulaşılmış olsaydı net şekilde otopsi raporunda yazardı. Burada bizim de iddialarımızı desteklediği gibi Yağmur'un esaret altına alınması, pasaport ve eşyalarına el konulması, işkence görmesi, akabinde aç bırakılıp sadece uyuşturucu madde verilmesi nedeniyle ölümün gerçekleşmiş olduğu raporla beraber bizce açık ve net şekilde ortaya konulmuş oluyor."

Öksüz, Taktaş'ın cenazesinin Adana'da toprağa verilmesinin ardından geçen yıl 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapıldığını anımsatarak, Adana Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopside alınan numunelerin İstanbul'a gönderildiğini ancak raporun henüz açıklanmadığını dile getirdi.

DARP NEDENİYLE DALAĞINI KAYBETTİ

ABD'den gönderilen otopsi raporunu ilgili makamlara ilettiklerini belirten Öksüz, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin de kararı doğrultusuna 25 Temmuz itibarıyla şüpheli A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu kararla beraber, Yağmur'un vefat etmeden önce İstanbul'da aynı şüpheli tarafından darbedildiği ve dalağını kaybettiği olayla alakalı da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce de yakalama kararı çıkartıldı"diye konuştu.

Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şahıs Türkiye'ye giriş yaptığı anda yakalanacak ve adli makamlara teslim edilecektir. Aynı zamanda bu süreçten sonra istinabe yoluyla ABD adli makamlarından şahsın Türkiye'ye iadesi ve en azından ABD'de ifadesi alınarak yargılanmasıyla alakalı süreci devam ettireceğiz, takipçisi olacağız. Bununla alakalı Eylem Tok davasını emsal olarak alabileceğimiz kanaatindeyiz. A.C.F'nin hem ABD hem de Türk vatandaşı olması, Yağmur'un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle yargılanmasının Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."