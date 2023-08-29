Yağmur ve rüzgar ağacı devirdi

Adıyaman’da kısa sürede etkili olan yağmur ve rüzgar bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman’da öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı sıcaklıkların düşmesine neden oldu.

Kavurucu sıcaklara kısa bir aranın verildiği Adıyaman’da yağmur ile birlikte rüzgar bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Camii yakınındaki üst geçidin bulunduğu yerde bulunan ağaç rüzgara dayanamayarak devrildi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yola devrilen ağacı parçalara ayırarak aksayan trafiği normale çevirdi.