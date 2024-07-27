Yağmura sevindiler, yağış altında oynayarak serinlediler
Düzce’de etkili olan sağanak yağış aniden bastırınca, yağmur altında bazı vatandaşlar oynayarak serinlediler.
Kaynak: İHA
Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı vatandaşlar tente altlarına girerek sağanaktan kaçarken, bazı kişiler ise yağışın altında oyun oynayarak serinlemeye çalıştı. 5 dakika boyunca şiddetli yağış sebebiyle işletmelerine su girmesini istemeyen esnaf ise taşkınla mücadele etti.