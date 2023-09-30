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Yağmurda ıslanan yol kazaya neden oldu

Ajans Haberleri
  • 30.09.2023 18:04
  • Giriş: 30.09.2023 18:04
  • Güncelleme: 30.09.2023 18:04
Kaynak: İHA
Yağmurda ıslanan yol kazaya neden oldu

Zonguldak’ta meydana gelen bir kazada araçta bulunan üç kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Ereğli karayolu 20. kilometresinde, yağmurdan ıslanan yolda virajı alamayan araç refüje çarptı.

S.T idaresindeki 67 ZZ 929 plakalı araç sürücüsü yolun ıslak olmasından dolayı virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarparak durabildi. 

Araçta bulunan 3 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olaraksağlandı. 

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