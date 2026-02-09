Yağmurlarla dolan Bafa Gölü, dronla görüntülendi

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- AYDIN ve Muğla sınırları içerisinde yer alan, kuraklık ve kirlilik nedeniyle kıyı şeridinde yaklaşık 50 metrelik çekilme yaşanan Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri'nden verilen su ve son yağışlarla birlikte eski haline döndü. Kuşların ve balıkçıların yeniden uğrak noktası olan gölün son durumu, dronla görüntülendi. Göl ve çevresindeki kirliliğe dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kirlilik konsantrasyonlarını kontrol altına almamız, bölgeden gelecek sanayi tesislerinden kirleticileri yoğun şekilde denetlememiz gerekiyor" dedi.

Aydın ve Muğla illeri arasında, 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip olan ve derinliği yer yer 25 metreye kadar ulaşan Bafa Gölü, geçen yaz mevsiminde kuraklıkla karşı karşıya kaldı. 80 familyaya ait 237 cins ve 325 tür bitkiye ev sahipliği yapan, flamingolar başta olmak üzere binlerce kuşun göç rotasında bulunan gölde, artan kirlilik ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi 50 metre kadar çekildi.

BÜYÜK MENDERES HAYAT VERDİ

Ekim ayı itibarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Büyük Menderes Nehri'nden Bafa Gölü'ne su akışı sağlandı. Söke Ovası'ndaki şişme savaklarla nehrin suyu göle yönlendirilirken, özellikle ocak ve şubat aylarındaki etkili yağışlar da göldeki su seviyesini normale döndürdü. Suyun yükselmesiyle göldeki kuraklık izleri silinirken, çevreye yayılan ağır koku da ortadan kalktı.

Bafa Gölü'ndeki bu değişim ve yükselen su seviyesi dronla görüntülendi. Görüntülerde, suyun kıyı şeridindeki eski sınırlarına ulaştığı ve ekosistemin yeniden canlandığı görüldü. Göldeki canlanma, bölge ekonomisinin temelini oluşturan balıkçıları da sevindirdi. Gölde ekosistemin dengelenmesiyle bölgeye dönen kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.

'SU SEVİYESİNDE CİDDİ ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Son yıllarda ülkemizde görünen kuraklığın en büyük etkilerinden biri de Ege Bölgesi'nde, bölgede bulunan rezervuarların yanında doğal göllerimizde de ciddi oranda çekilme söz konusuydu. Bu yılın başından itibaren yüzde 33 civarında kuraklık söz konusu oldu. Şubat sonuna kadar bu bölge, yüzde 60 civarında yıl boyunca alması gereken yağışı alıyor. Ocak ayının sonuna kadar ciddi bir yağış görmemiştik. Yaz aylarında da Bafa Gölü'nde 50 metre civarında çekilme söz konusuydu. Ekim ayı başında Büyük Menderes'ten gelen sular açılarak Bafa Gölü'ne can suyu verilmeye başlanmıştı. Bu hafta içerisinde ciddi yağışlar söz konusu oldu. Bafa Gölü, Büyük Menderes'ten beslenmeye devam ediyor ve su seviyesinde ciddi bir artış söz konusu" dedi.

KİRLİLİK UYARISI

Göl ve çevresindeki kirlilik konusunda da uyarılar yapan Doç. Dr. Özçelik, "Yalnız Bafa Gölü'nü besleyen derelerden gelen kirletici etkilerini hala görüyoruz. Göl kendini doğal olarak yenileme arayışı içerisinde. Göl etrafında kirliliklerin yoğunlaştığını hala izleyebiliyoruz. Büyük Menderes'ten gelen su miktarının, özellikle yağış ve taşkın anlarında bir miktar daha artırılarak yüksek kalitede temiz suyun göle girmesinin sağlanması büyük önem arz etmekte. Böylelikle bölgedeki balıkçılık hareketlerinde de canlılık olacağını görüyoruz. Burada önemli olan şu, yaz aylarında yağışın gelmeyeceğini düşünerek hareket edilmeli. Bundan sonra gelecek yağış miktarının da sınırlı olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu da hesap edecek olursak bölgeye girecek su miktarında azalma olacaktır. Kirlilik konsantrasyonlarını kontrol altına almamız, bölgedeki sanayi tesislerinden gelen kirleticileri yoğun bir şekilde denetlememiz gerekiyor. Böylelikle göldeki canlanmanın kalıcı hale gelmesini umabiliriz." (DHA)

