Yağmurlu havada kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Ağrı’da yağmurlu havada kontrolden çıkan aracın araziye girdiği kazada sürücü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Ağrı-Eleşkirt karayolunun Anakaya mevkisinde meydana geldi. Ö.T. idaresindeki araç, yağmurlu havada zeminin ıslak ve kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak sağ taraftaki araziye girdi. Kazada sürücü Ö.T. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.