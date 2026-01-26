Yahşihan Belediyesi davası 29 Ocak’ta başlıyor

HABER MERKEZİ

19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alındı. Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise beşi tutuklu toplam 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” olarak tanımlanan "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer alırken iddianamenin kabulüyle ilk duruşmanın 29 Ocak’ta Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği bildirildi.

Duruşmanın 30 Ocak Cuma günü de devam edeceği öğrenildi.

29 MİLYON TL’Yİ ARALARINDA PAYLAŞTILAR

Öte yandan iddianamede yolsuzluğun boyutu ise şöyle ifade edilmişti: "Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un da fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıklarının tespit edildiği, bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle kimin ne kadar pay aldığının bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…"