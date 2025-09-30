Yahşihan Belediyesi’nde seçim: Soruşturmada adı geçen AKP’li başkanvekili oldu

AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un yolsuzluk operasyonunda tutuklandığı Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’nin Başkanvekili belli oldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda AKP’li Aydın Demirdirek belediye başkanvekili seçildi. Demirdirek, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kendisinin kazanmadığını, Yahşihan'ın kazandığını belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

400 BİN TL NEDEN GÖNDERİLDİ?

AKP’li Demirdirek’in ismi yolsuzluk soruşturmasında da geçiyor. Astsubay olarak görev yaparken istifa edip siyasete giren Aydın Demirdirek tutuklanan Ahmet Sungur’un Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Başkan Sungur’un eski makam şoförü Yekta Niyazi Yıldırım’ın beş farklı işlemle Aydın Demirdirek’e toplam 440 bin TL gönderdiği belirlendi.

Eski makam şoförü Yıldırım’ın gönderdiği para için “Aydın Demirdirek Belediye Başkan yardımcısıdır. Biz kendisinin kredi kartını belediyenin harcamaları için kullandık bu yüzden kendisine gönderdiğimiz paradır" dedi.

Tutuklanan Belediye Başkanı Sungur ise ifadesinde “Ben Aydın Demirdirek’ten bu konuyu duydum ancak belediye için bu şekilde harcama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok” ifadelerini kullandı.

Savcılık dosyasında Demirdirek’in isminin “şüpheli” olarak değil “bilgi sahibi” olarak yer aldığı da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur dahil beş kişi tutuklandı.

Sungur'un da aralarında bulunduğu sekiz şüpheli "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında 19 Eylül'de gözaltına alındı. İcbar yoluyla irtikap bir kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışmasını ifade ediyor.