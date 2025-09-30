Yahşihan'da AKP'li 2 üyenin yarıştığı belediye başkanvekilliği seçimi sonuçlandı

AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un hakkında başlatılan rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanması nedeniyle Yahşihan Belediye Başkanvekilliği'ne AKP'li Meclis Üyesi Aydın Demirdirek seçildi.

AA'nın aktardığına göre, belediye nikah salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 15 meclis üyesinden Demirdirek ile AKP'li Hüseyin Şenol, belediye başkanvekilliğine aday oldu.

Yapılan seçimde 4. turda 10 oy alan Aydın Demirdirek, belediye başkanvekili seçildi, Şenol 5 oyda kaldı.

Demirdirek, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Eğer 6 ay içinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek" diye konuştu.

Haberi ilk kez BirGün gündeme getirmişti. Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, Belediye Başkanı Sungur, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmış, AKP Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.