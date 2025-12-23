Yahşihan dosyası silah kaçaklığına uzanıyor

Kırıkkale’deki AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının iddianamesinde yer alan yeni ayrıntılar açığa çıktı.

19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alındı. Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bıraktı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede beşi tutuklu 11 kişinin, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışmasını tanımlayan "İcbar suretiyle irtikap” suçundan cezalandırılması istenildi. İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer aldı.

MÜTEAHHİDİN ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI

İddianamede savcılık soruşturmasının Cihan Sivri isimli müteahhidin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadenin ardından başlandığı belirtildi. Şüphelilerin “Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri ve elde edilen paraları aralarında paylaştıkları” ifade edilen iddianamede dikkati çeken bir ayrıntı da açığa çıktı.

Bazı şüphelilerin cep telefonlarından “WhatsApp uygulamasını sildiği” belirtilirken telefonu incelemesi tamamlanan bazı şüphelilerin telefonlarında ise “Silah ticaretine konu olacak” yazışma ve fotoğraflar tespit edildi.

MÜDÜR, BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Galip A.’nın cep telefonunda yapılan incelemede, “11 Haziran 2025 tarihinde kafasına silah dayayarak çektiği bir fotoğrafı, Yahşihan Belediyesi’ni denetime gelen İçişleri Bakanlığı müfettişleri Melih G.’ye göndererek intihar edeceğine, sağlığının iyi olmadığına dair mesajlar attığı” tespit edildi. Savcılık tarafından yapılan araştırmada, “Galip A.’nın ruhsatlı herhangi bir silahının olmadığı” belirlendi ve bu yönden ayrıca bir soruşturmanın yapılacağı ifade edildi.

MESAJLARDA SİLAH TİCARETİ DETAYI

Öte yandan iddianamede cezalandırılması istenen ve belediye personeli olduğu beyan eden Deniz Aktuğ'un “Silah ticaretine konu olabilecek bazı mesaj kayıtlarıyla fotoğraflara ulaşıldığı ve bu yönden de yine ayrıca bir soruşturmanın yapılacağı” belirtildi.

Tutuklu Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olduğu belirtilen Yekta Niyazi Yıldırım’ın cep telefonunda da “Çok sayıda silaha dair fotoğraf ve yazışmanın ele geçirildiği, ayrıca silahla havaya ateş ettiğine dair de videosunun ele geçirildiği” ifade edildi.

KÖŞEYİ DÖNEN BAŞKAN YARDIMCISI

İddianamede, daha önceki belediyede İmar Müdürü Ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan daha sonra şirket sahibi olan Ulaş Biçer'e dair de şu ifadelere yer verildi:

“…bazı şirketler kurduğu, bu şirketler üzerinden ticari faaliyet yürüttüğü, Ahmet Sungur yeniden Belediye Başkanı seçildiğinde herhangi bir resmi sıfat almamasına rağmen belediyeye yaklaştığı, şirketi üzerinden ihale aldığı, alacağın temliki yoluyla belediyeden alacağı olan şahıslardan alacağını satın alıp alacakları üstünde topladığı, bu sayede Yahşihan Belediyesi’nin en büyük alacaklısı konumuna geldiği anlaşıldı.

Ahmet Sungur ile yakın ilişkileri, elde tuttuğu büyük miktarda alacak, maddi durumu ve imar konularındaki bilgisi sebebiyle belediye içerisinde hakim etkin güç konumunda olduğu, öyle ki Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım ve belediye İmar Müdürü Semih Aksakal'a emir ve talimatlar verecek seviyede olduğu, emirlerinin yapılmaması halinde cezalandıracağına dair beyanlarda bulunduğu, bu hususlarda dosya içerisinde mesaj kayıtlarının var olduğu belirlendi.”

Ayrıca Ahmet Sungur'un iş insanı Ulaş Biçer’in Bel Danışmanlık isimli şirket adına kayıtlı Audi A8 marka aracını kullandığı ve PTS kayıtları ile trafik kontrollerinin de bunun delili olduğu belirtilmişti.