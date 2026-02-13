Yahya Perviz Tan'ın ilk solo sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Çalışmalarını İstanbul Florya’daki atölyesinde sürdüren Yahya Perviz Tan, figüratif anlatımı merkeze alan ilk solo sergisi “Bir Sıfat …” ile sanatseverlerle buluşuyor.

Bir Sıfat …, bakışın doğasına, kimliğin nasıl kurulduğuna ve izleyen ile izlenen arasındaki görünmez ilişkiye odaklanan sezgisel bir deneyim alanı sunuyor. “Neden buradayım? Bunu neden izliyorum? İzleniyor muyum?” sorularından yola çıkan sergi, izleyiciyi yalnızca eserlerle değil, kendi bakışıyla da yüzleşmeye davet ediyor. Bakışın her zaman çift yönlü olduğu fikrinden hareketle, izleme eylemini bir tür oyun, bir karşılaşma alanı olarak ele alıyor.

Bu sergide eserler net cevaplar vermekten özellikle kaçınıyor. Tanımlamak yerine hissetmeye alan açan işler; bazen bir eşik, bazen kısa bir duraksama, bazen de doğrudan bir soru olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Çünkü Yahya Perviz Tan’a göre, bir şeyi tanımlamadan önce hissettiğimiz duygu, çoğu zaman tanımın kendisinden daha samimi.

Sanatçının pratiğinin merkezinde şehir, toplum ve birey yer alıyor. Zıtlıklar, kültürel kökler ve köksüzlükler üzerinden şekillenen bu üretim süreci; hafızanın sezgisel katmanlarından ve hayal gücünden besleniyor. Tan’ın çalışmalarında şehirlerin ve toplumların çelişkileri, bireyin kimlik arayışı ve kültürel aidiyet sorunları sıkça karşımıza çıkıyor. Bu temalar, izleyiciyi kendi geçmişi ve kökleri üzerine düşünmeye davet ederken, modern dünyanın karmaşası içinde sıkışmış bireylerin içsel çatışmalarını da görünür kılıyor.

YAHYA PERVİZ TAN KİMDİR?

1990 yılında Nahçıvan’da doğan Yahya Perviz Tan, 2007–2011 yılları arasında Nahçıvan Devlet Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında bir proje kapsamında İstanbul’a davet edilen sanatçı, bu süreçte yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergi ve projelerde yer aldı.