Yahyalı’da elma ağaçlarını don vurdu, zarar büyük

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen zirai don elma ağaçlarını vurdu. Çiftçileri ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Üzülerek ifade ediyorum elmada bu yılki zirai dondan kaynaklı zararımız 100 milyon dolar gibi" diyerek destek istedi.

Kayseri’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı Yahyalı içesinde elma ağaçlarını don vurdu. Elması ile meşhur Yahyalı’yı vuran zirai don nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Baş ile birlikte üreticileri ziyaret etti. Tedbir almalarına rağmen çok fazla don olayı olduğunu aktaran çiftçi Mustafa Sarıçiçek, "Gelirimi elmadan, pancardan sağlıyorum. Geçtiğimiz gün donla karşı karşıya kaldık. Eksi 15 derece gibi bir soğukla karşı karşıya kaldık. Tedbirlerimizi almamıza rağmen çok fazla don olayı oldu" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de zararın büyük olduğunu ifade ederek, "İç Anadolu’daki ve özellikle Yahyalı başta olmak üzere Develi ve Yeşilhisar’daki üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzülerek ifade ediyorum elmada bu yılki zirai dondan kaynaklı zararımız 100 milyon dolar gibi. Türkiye’mizin birçok yerinde zirai don yaşandı ama Yahyalı özelinde bir ekonomik değerimizdi. Birçok insanımız burada geçimini elma üretiminden temin ediyor. Hem depocularımız, hem üreticilerimiz, hem ilaç satanlarımız ekonomik kayıp yaşadı. Belki kredi ile bu imkanları elde etmişlerdi, onun için memleket büyüklerimizden arzu ettiğimiz destek istirham ediyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri çevrelerinde; cumartesiyi pazara bağlayan gece ile pazarı pazartesiye bağlayan gece zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çiftçiler, büyük zarar sebebiyle destek beklediklerini söyledi.