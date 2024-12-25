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Yahyalı’da heyelan

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen heyelandan dolayı Kapuzbaşı Şelalesine giden yol trafiğe kapatıldı.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 23:59
  • Giriş: 25.12.2024 23:59
  • Güncelleme: 25.12.2024 23:59
Kaynak: İHA
Yahyalı’da heyelan


Kapuzbaşı yolu Büyükçakır Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı Kapuzbaşı’na giden yol trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri ise bölgeye güvenlik önlemi aldı. Yahyalı Belediyesi ekipleri yolu kapatan kayaları kaldırmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, Kapuzbaşı’na gidecek olan vatandaşların Büyükçakır Mahallesi’nin eski yolunu kullanmaları gerektiği belirtildi.

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