Yahyalı’da heyelan



Kapuzbaşı yolu Büyükçakır Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı Kapuzbaşı’na giden yol trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri ise bölgeye güvenlik önlemi aldı. Yahyalı Belediyesi ekipleri yolu kapatan kayaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Kapuzbaşı’na gidecek olan vatandaşların Büyükçakır Mahallesi’nin eski yolunu kullanmaları gerektiği belirtildi.