Yahyalı’da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu şoförü yaralandı.



İlçeye bağlı Büyük Ayvan Mevkii’nde meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki maden yüklü 38 F 2909 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kamyondan çıkarılan S.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.