Yahyalıspor küme düştü

Yahyalıspor, geride kalan sezon topladığı 25 puanla küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden ve sezonu 11. sırada tamamlayan Yahyalıspor, küme düşen ekipler arasında yer aldı. Ligde 4 antrenör değişikliği yapan yeşil beyazlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik 15 yenilgi aldı. Kalesinde 38 gol gören, buna karşın 24 gol atabilen Yahyalıspor, topladığı 25 puan ile Bölgesel Amatör Lig’e veda etti.

Puan tablosunda 4 takımı geride bırakmasına rağmen, statü gereği aynı şehrin takımı Develigücü’nün gerisinde kalan Yahyalıspor, önümüzdeki sezon yerel lig Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edebilecek.