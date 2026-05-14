Yaka Ormanı rant uğruna yok edildi: "Yaka Ormanı halkındır, halkın kalacaktır"

Halil ERTUNÇ

İzmir Güzelbahçe’nin doğal zenginliklerinden biri olan Yaka Çam Ormanı, hem bölgenin tarihi hem de ekolojik yapısı açısından büyük öneme sahip. Ancak, 2014 yılından itibaren orman özel şahıslara kiraya verilerek halkın kullanımına kapatıldı. 2014’te başlayan bu süreç, 2023’te çıkan yangın ve sonrasında gelen ağaç kesimi kararlarıyla daha da kötüleşti.

Yaka Ormanı’nın geleceği için bölge halkı eylem gerçekleştirdi. Güzelbahçe Yaka Orman Platformu ve Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) öncülüğünde yurttaşlar basın açıklaması düzenledi. Yaka Mahallesi Organik Pazar’da düzenlenen açıklamada basın metnini Yaka Ormanı Platformu ve GÜLDER üyesi Nazmi İletmiş okudu.

İletmiş, "Yaka Ormanı yalnızca bir doğal alan değildir. Bu orman, Güzelbahçe ilçesinin akciğeri, bölgenin tarihsel belleği ve doğal yaşamının teminatıdır. Yaka Çam Ormanı, yüzyıllardır var olan bir ekosistem olarak bölgedeki tüm canlıların hayatını desteklemiş, endemik türlerden biri olan Anadolu sincabının doğal üreme alanı olmuştur. Ayrıca, 1700’lü yıllardan itibaren göçmen topluluklar ve farklı kültürlerin yaşam kaynağı olarak kullanılmıştır. Yaka Ormanı, sadece doğanın değil, bölgedeki tüm kültürlerin bir arada var olduğu, tarihsel ve kültürel mirasımızı koruyan bir alandır. Ancak bugün, bu değerli orman, sadece bir kişinin çıkarı uğruna yok edilmek üzere, bir rant alanına dönüşmektedir. Eğer bu duruma karşı şimdi harekete geçilmezse, Güzelbahçe ilçesi doğasını, tarihini, kültürel belleğini ve geleceğini kaybedecektir” dedi.

TEKRAR HALKIN KULLANIMINA AÇILMALIDIR

İletmiş şunları dile getirdi: “Yaka Ormanı’nın statüsünü değiştirmek, ormanda yapılmak istenen yapılaşmayı meşrulaştırmak ve bu alanı ticari amaçlar doğrultusunda kullanmak için yapılan girişimler, halkın yararına olan bu alanda büyük bir tahribata yol açmıştır. Ormanın statüsünün değiştirilmesi ve konaklama alanı olarak belirlenmesi, bu alandaki her türlü doğal dengeyi bozmaktadır. 2023-2025 yılları arasında, zararlı böcek istilası bahanesiyle onlarca çam ağacı kesilmiştir. Bugün ise 115 asırlık çam ağacının kesim kararı, orman işletmesi tarafından alınmış ve bu durum kamuoyuna yansımıştır. Bu kesim kararının acil olarak kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, ormanın korunması için zararlı böceklerle mücadele edilmesi, ağaçlandırma çalışmaları başlatılması ve Yaka Ormanı'nın eski statüsüne kavuşturulması için derhal adımlar atılmalıdır. Yaka Ormanı'nda yapılmış tüm yapılar yıkılmalı ve alan tekrar halkın kullanımına açılmalıdır. Yaka Ormanı, halkın ve doğanın hakkıdır ve bu hakkın korunması için mücadelemiz sürecektir. Yaka Ormanı halkındır, halkın kalacaktır.”