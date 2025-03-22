Yaka paça sokağa atıp evi yıktı

Antep’in Nurdağı ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi’nde rezerv sorunu derinleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv alan ilan etmesinin ardından yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen AKP’li belediyenin devreye girmesiyle yıkım başladı. Belediye ve zabıta ekipleri önceki gün belirledikleri bir adrese giderek yurttaşlara yıkım belgesi dahi göstermeden eşyalarını çıkardı, evden zorla attı ve binayı yıktı.

Binada oturan yurttaşlar, kendilerine yıkım belgesi göstermediklerini ve belediyeye açtıkları davanın sonucunun dahi beklenmediğini söyleyerek tepki gösterdi. Mahallede yaşayan bir yurttaş, yaşananları şöyle anlattı:

“Bizden başladılar teker teker devam edecekler. Benim 70 yaşındaki annemi sürükleyerek binadan çıkardılar. ‘Eşya tahliyesi yapacağız, yıkım yapmayacağız’ dediler ve biz de 3 daireyi boşalttık. 1 saat sonra yeniden geldiler. 150 küçükbaş hayvanımız vardı. Sabaha doğru yeniden geldiler, çilingir bile çağırmadan zorla kapıyı kırdılar. Hayvanlarımızı daha çıkaramadan kepçeyi vurup evi yıktılar. Hayvanlarımdan bazıları sakat kaldı. Bize ne belge gösterdiler ne de usulüne uygun süreç yürüttüler. Mahkeme kararına rağmen yıkıldı. ‘Kim yıkacaksa belge verin’ dedim. Polislerce alandan uzaklaştırıldım. Belediyenin kararına karşı mahkemeye başvurmuştuk daha sonucu bile gelmedi. ‘1 ay içinde itiraz edebilirsiniz’ ibaresi vardı. Biz 1 hafta olmadan mahkemeye başvurduk. Mahkeme sonuçlanmadan bu yıkım yapılması kabul edilemez.”

Belediyenin yıkımla ilgili iletişime geçmediğini aktaran yurttaş, “Bize önden yıkımı tebliğ etmeleri gerekirdi. Ruhsat alın demesi gerekirdi. Direkt ekip gönderildi. Nurdağı’nın yüzde 80’i ruhsatsız. Şimdi hayvanları da bırakamıyoruz, onların yanında 2 göz oda yaptık onlarla duruyoruz. Adalet sağlanmadı” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Depremlerin ardından şirketler tarafından kuşatılan Yavuz Selim Mahallesi’ndeki yurttaşlar, rezerv alan kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Kararla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı durduran depremzedelerin karşısına bu kez AKP’li Nurdağı Belediyesi çıkmıştı. Belediyeden alınan Ercümen kararıyla binaların ruhsatsız olduğu söylenerek yıkılması istenmişti.