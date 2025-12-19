Yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'den açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu soruşturması" kapsamında bazı ünlüler gözaltına alındı.

Dün sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Şahin, paylaşımında ailevi işleri nedeniyle İngiltere'de bulunduğunu, Türkiye'ye dönünce "gerekli açıklamaları ve girişimleri yapacağını" söyledi.

Şahin'in paylaşımı şu şekilde: