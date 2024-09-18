Yakalandığını Yerlikaya duyurmuştu: MeritKing'in sahibi Fedlan Kılıçaslan ülkeden kaçmış

Galatasaray'ın forma sponsoru olarak yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi ile sözleşme imzalamasının ardından tekrar gündeme gelen bahis baronu Fedlan Kılıçaslan’la ilgili bir skandal ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıslı Fedlan Kılıçaslan, kuyumcular üzerinden kara para akladığı iddiasıyla Aralık 2023'te tutuklanmış, yakalandığını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

Ancak Kılıçaslan'ın serbest bırakıldığı ve ülkeden kaçtığı ortaya çıktı. Gazeteci Bahadır Özgür, Gazete Duvar'da bugün yayımlanan yazısında 2 Ağustos 2024 tarihinde gazetelerde İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi’nin boşanma tebligatını yayımladı.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Resmi ilana göre Eşi F.Z. 2018 yılından beri evli oldukları Fedlan Kılıçaslan’a boşanma davası açtı.

İlanda, Fedlan Kılıçaslan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle eşinin de olaya dahil edilip tutuklandığı ve hâlâ sanık olarak yargılandığı da ifade edildi. F.Z. aylık 200 bin lira nafaka, toplam 20 milyon lira da maddi ve manevi tazminat talep etti.

"İHTAR İÇİN BİLE ULAŞILAMIYOR"

Mahkemenin, davaya dair ihtarın ulaştırılması için Fedlan Kılıçaslan’ın adresinin tespit edilememesinden dolayı ilan yayımladığını belirten Bahadır Özgür, "Yani devletin kamuoyuna Türkiye’deki en büyük bahis, kumar ve kara para aklama çetesinin baronu olarak duyurduğu isim, serbest bırakılmış. Şimdi de boşanma ihtarı için dahi ulaşamıyor" diye yazdı.