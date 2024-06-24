'Yakamoz' filminin galası Kadıköy Sineması'nda

'Yakamoz' filminin gala gösterimi 25 Haziran Salı günü saat 19.00'da Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Film, üzerinden 100 yıl geçen mübadele temasını aynı evde yaşamak zorunda kalan Türk ve Rum iki aile üzerinden işliyor.

Filmin çekimleri ise Kapadokya Bölgesi’ndeki Aksaray ilinin Güzelyurt (Gelveri) ilçesinde gerçekleştirildi.

Ali Kerem Gülermen'in ilk uzun metraj filmi olan Yakamoz'un senaryosu Elveda Rumeli’nin senaristi Ali Can Yaraş tarafından yazılırken, filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Engin Alkan yer alıyor. Filmde Yetkin Dikinciler Kavalalı bir balıkçıyı, Engin Alkan ise Rum bir çömlek ustasını canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Nur Gürkan, Görkem Yeltan, Feriha Eyüboğlu, Kirkor Dinçkayıkçı, Aybars Kartal Özson, Kürşat Atlıoğlu ve Melih Ekener gibi isimler de yer alıyor.