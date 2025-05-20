Yakamoz Marina’ya mahkeme freni

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi Pencereli Mevkii’nde Tatsan Turizm AŞ’nin hayata geçirmek istediği Yakamoz Yat Limanı ve Çekek Yeri projesi yine yargı engeline takıldı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği ‘‘ÇED olumlu kararını’’ 13 Mart 2025’te hukuka aykırı bularak iptal etti. Projeye ilişkin “dip tarama için ÇED gerekli değildir” kararı da 12 Mayıs 2025’te kaldırıldı.

Mahkeme, hükmünü dokuz disiplinli bilirkişi heyetinin raporuna dayandırdı. Raporda, projenin sulak alan ekosistemine, balık popülasyonuna ve kuş göç yollarına geri dönülmez zarar vereceği belirtildi. Bakanlık avukatları Danıştay’a sundukları temyiz dilekçesinde daha önce iki kez yanlışlığı tescil edilen verileri yeniden savundu;

“Dip tarama yapılmayacak” ve “Güllük Körfezi balıkçılık açısından önemsiz” iddialarını yineledi. Dilekçede Dalyan’ın Köyceğiz’de olduğu ileri sürülürken Güllük Dalyanı yok sayıldı. İki ayrı dava sürecinde üç bilirkişi heyeti, hem marina hem de dip tarama dosyalarının bilimsel temelden yoksun olduğu sonucuna vardı. Özellikle rüzgâr, dalga ve akıntı verilerinin 85 kilometre uzaktaki, karasal iklime sahip Muğla Meteoroloji İstasyonu’ndan alınması “yanıltıcı” bulundu. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) açıklamasında “Muğla’nın cennet köşelerinden birinin akla ve bilime aykırı gerekçelerle sermayeye peşkeş çekilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz ” denildi.

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NE OLMUŞTU?

ÇED süreci 2019’da başladı. 2021’de “ÇED olumlu” kararı verildi; MUÇEP ve halk kararı yargıya taşıdı. İlk keşif flamingo ve tepeli pelikan varlığını, ayrıca derinlik yetersizliğini ortaya koydu. Üç gün sonra dip tarama işlemi için “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı. Muğla İdare Mahkemesi her iki kararı iptal etti. Danıştay “Çevresel etkiler yeniden değerlendirilsin” diyerek dosyayı bozdu.