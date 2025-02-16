Yakılan Afgan madenci davasında karar duruşması görülecek

Zonguldak’ta 9 Kasım 2023 tarihinde kaçak maden ocağında ölen ve hastaneye götürmek yerine ocak sahipleri tarafından bedeninin yakılarak böbreğinin çalındığı iddia edilen, Afgan göçmen Vezir Mohammad Nourtani’nin davasında karar duruşması görülecek.

Duruşma 19 Şubat 2025'te Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, davaya çağrı yapmak için 17 Şubat'ta saat 13.00'te İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

İDDİANAMEDEN

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklandı. Ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve kömür ticareti yapan Alaattin Çayırlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''BATTANİYEYE SARILARAK ARACA BİNDİRİLDİ, KAMERANIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ''

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madenci Nourtani’nin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de çalışanların aramasıyla olay yerine geldikleri ve bu aşamada kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşuna haber vermeden Nourtani’nin kaçak maden ocağı sahibi Hakan Körnöş’ün battaniyeye sarılarak bindirildiği kaydedildi. Aracın bagajına yüklü şekilde Nourtani’nin kaçak ocaktan götürüldükten sonra olay yerinde kalan Sercan Kayabaş'ın kamera kayıt cihazını yönünü değiştirerek kırmaya çalıştığı ancak kamera kayıt cihazının kayıt almaya devam ettiği, sonraki aşamada şüpheliler Eray Demiro ve Sercan Kayabaş'ın maktule ait kıyafetleri yaktıkları belirtildi.

"İŞTİRAK HALİNDE KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede olayı gizlemek amacıyla iştirak iradesi içerisinde şüphelilerin maktulün cesedini yaktıkları, maktulün cesedi yakıldıktan sonra şüphelilerin benzin bidonunu ve maktulün taşındığı battaniyeyi olay yerinden farklı bir noktalara attığı, şüpheli Hakan'ın maktulü taşıdığı aracın lastiklerini değiştirdiği ve diğer şüpheli Enver'in ise maktulün ailesini arayarak şüphelinin işe gelmediğini söylediği ifade edildi.

“İştirak halinde kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın’ın tutuklu olarak toplamda 6 sanığın yargılandığı dava, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.