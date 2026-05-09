Yakılarak katledilen madenci Vezir Mohammed Nourtani'nin eşi Qamer Gül yaşadıklarını anlattı: "Saçlarım beyazladı, çocuklar ümitsiz"

Zonguldak’ta bir kaçak maden ocağında çalışırken hayatını kaybeden ve 10 Kasım 2023 tarihinde cansız bedeni ormanlık alanda yakılmış halde bulunan üç çocuk babası Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani’nin ailesi, yaşadıkları güçlükleri İlke TV’den Ercüment Akdeniz’e anlattı. Akdeniz’in sorularını yanıtlayan Qamer Gül Nourtani, eşinin kaybının ardından geçen süreçte ailenin hem ekonomik hem de hukuki olarak büyük bir çıkmaza girdiğini, kimliklerinin iptal edilmesi nedeniyle sağlık hizmetlerine dahi erişemediklerini ve sürekli hastalıklarla boğuştuklarını ifade etti. Eşinin mezarını kendi imkanlarıyla yaptırdığını belirten Nourtani, dayanışma çağrısında bulundu.

"ÖDEMEKTE ZORLANDIK"

Geçimini sağlamak için bir lokantada düzenli olmasa da bulaşıkçılık yaptığını ve bazen temizliğe gittiğini belirten Nourtani, günlük 1100 lira yevmiye aldığını ancak bunun 100 lirasının yola gittiğini, işin ise her gün olmadığını dile getirdi. 6 bin lira olan ev kirasının bu yıl artacağını ve ev sahibinin "parkeleri bozmuşsunuz" diyerek kendisinden 10-15 bin lira ek masraf talep ettiğini söyleyen Nourtani, Kızılay’ın altı aydır erzak yardımını kestiğini, sadece öğlenleri sıcak yemek verdiğini ve kış başında gelen tek çuval kömürün yetmemesi üzerine mecburen elektrik sobası kullandıkları için 3 bin liralık ağır bir faturayı zorlukla ödediklerini aktardı.

ENGELLİ ÇOCUKLAR VE PROTEZ BEKLEYİŞİ

İki engelli çocuğu bulunan Nourtani, 15 yaşındaki oğlu Ali Reza’nın işitme kaybı ve konuşma problemi için valilik tarafından sağlanan işitme cihazını alabildiklerini ancak büyük oğlu Seyed Mohammed için gereken bacak protezine henüz ulaşılamadığını kaydetti. Gittikleri yerlerde "deport" durumunda oldukları gerekçesiyle yardım taleplerinin reddedildiğini vurgulayan Nourtani, daha önce bazı mecralarda çıkan "devletin yardımına ihtiyacım yok" şeklindeki beyanların gerçeği yansıtmadığını, aksine desteğe büyük ihtiyaç duyduklarını belirtti.

İHMALLER ZİNCİRİ

Oğlunun bacağını kaybetme sürecine dair ayrıntıları da paylaşan Qamer Gül, bu trajedinin İran’ın Kengan şehrinde domates tarlasında çalışırken yaşanan bir araç kazasıyla başladığını, yerel bir doktorun ihmali ve yanlış müdahalesi sonucu bacağın karardığını, sevk edildikleri Şiraz’da ise geç kalındığı için bacağın ampute edildiğini anlattı. Şikayetçi oldukları zengin ve nüfuzlu doktorun kendilerini ihbar etmesi üzerine, İran’da BM kartları olmasına rağmen sınır dışı edilme korkusuyla Türkiye’ye kaçtıklarını, Zonguldak’ta aldıkları geçici kimliklerin süresi dolunca yaptıkları uluslararası koruma talebinin ise reddedildiğini ifade etti.

"ÇOK ŞEFKATLİ BİR BABAYDI"

Eşi Vezir Nourtani’nin mezarını kendi kısıtlı imkanlarıyla yaptırdığını ve üzerine fotoğrafını koyduğunu söyleyen Qamer Gül, 24 yıllık evlilikleri boyunca eşinin çok şefkatli bir baba ve her şeyden önce çok iyi bir insan olduğunu, kendisinin çalışmasına gerek duymadan ailesine baktığını ve hiçbir kötülüğünü görmediğini anlattı. Eşinin vefatından sonra 40 yaşında tüm sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldığını, bu süreçte fiziksel olarak çöktüğünü, saçlarının beyazlayıp döküldüğünü ve çocuklarının gözlerinde büyük bir ümitsizlik gördüğünü dile getirdi.

Fotoğraf: İlke TV

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Zonguldak’ta kimselerinin olmadığını, Afgan tanıdıklarının olaydan sonra bölgeden ayrıldığını ve sadece Kırıkkale’de yaşayan görme engelli bir akrabasının bulunduğunu belirten Nourtani, komşularıyla iyi geçinseler de ev sahibiyle yaşadığı maddi sorunların kendisini çok yorduğunu söyledi. Dayanışmaya dair beklentilerini paylaşırken, stresli olduklarını ve artık sokağa çıkıp alışveriş yapmaya bile cesaret edemediğini ifade eden Nourtani, kimlik sorunu çözülmediği ve kalıcı bir destek sağlanmadığı sürece geçici yardımların yeterli olmadığını belirterek yetkililere seslendi.