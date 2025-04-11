Yakılarak öldürülen Afgan madenci davasında karar: Ocak sahiplerine ödül gibi ceza

Zonguldak’ta 9 Kasım 2023 tarihinde kaçak bir maden ocağında hayatını kaybeden Afganistan uyruklu işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin cesedinin yakılmasına ilişkin davada kararlar belli oldu.

Zonguldak'ta kaçak madende çalışan ve yakıldığı adli tıp raporunca tespit edilen Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin duruşmasında gerginlik yaşandı.

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, daha önce de mahkeme heyetinin adil ve tarafsız yargılama yapmadığı gerekçesiyle reddi hakim talep etmişti. Reddedilen talebi yineledi. Talep yine reddedildi.

Sanık avukatları Şeker’e “Burası şov yapma yeri değil” demesinin üzerine Şeker “Siz de hesap vereceksiniz” dedi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının ifadelerini zapta geçirmezken Şeker’in ifadesini zapta geçirip Şeker’i mahkeme salonundan çıkardı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu taksirle öldürme suçundan 5 yıl 8 ay, Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay ceza aldı. Ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve Alaattin Çayırlı ise delil karartma suçundan 2’şer yıl hapis cezası aldı. Çayırlı’nın cezası 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 8 aya düşürüldü.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

3 AY SONRA TAHLİYE OLABİLECEKLER

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker tüm sanıkların üç ay sonra tahliye olabileceğini ifade etti. Şeker, caydırıcı bir karar olmamasından dolayı bu kararın Zonguldak’taki kaçak maden ocaklarında cinayetlerin işleneceği anlamına geldiğini belirtti.