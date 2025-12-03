Yakında binlercesi çıkacak: Cezaevinden izinli çıkıp evli olduğu kadını öldüren zanlıya dava açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkıp evli olduğu kadını Esma Söğütçü’yü (33) öldüren Yakup Söğütçü (41) hakkında, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, geçen yıl 9 Kasım’da Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Yakup Söğütçü, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 3 gün izinli olarak çıktı. Eve giden Söğütçü, Esma Söğütçü’yü öldürdü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Söğütçü, otopsi işlemleri sonrası Düzce’de toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Yakup Söğütçü, polisin çalışması sonucu yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklu sanık Yakup Söğütçü, savcılıkta verdiği ifadede, "uyuşturucu nedeniyle neler yaşadığını tam olarak hatırlamadığını, eşini çok sevdiğini, kendisinin eşine karşı böyle bir olayı gerçekleştirmiş olamayacağını" ifade ederek, suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, öldürme eyleminin şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin kabulü gerektiğini belirterek, şüphelinin olay gecesi ve ölüme dair uyuşturucu kullanmasından dolayı bir şey hatırlamadığını beyan etmiş olsa da uyuşturucu maddeyi kendi rızası ile aldığı ve uyuşturucu madde etkisi ile maktule karşı eyleminin farkında olamayabileceği ancak bunun suçtan kurtulmaya yönelik savunma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İddianamede savcı, sanığın ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanığın yargılanmasına 6 Şubat’ta başlanacak.

YAKINDA BİNLERCESİ ÇIKABİLİR

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı. Pakette en dikkat çeken madde kamuoyunda "af" olarak bilinen Covid düzenlemesi olacak. Düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Düzenleme yasalaşırsa ilk etapta 50 bin kişi serbest kalacak.