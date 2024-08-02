Yakında muhasebecilik yapan kimse kalmayacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 81 ilden giden üyeleriyle Ankara Anıtpark'ta miting düzenledi. Mitingde "Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması" talep edildi.

Mitingde konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta TBMM'de vergi kanunlarında değişiklik öngören bir kanun kabul edilmiştir. Bakanlığın hazırladığı bu ve benzer kanunlar sebebiyle, yakında muhasebe mesleğini layıkıyla icra edecek meslek mensubu kalmayacaktır. Bu şartlar altında muhasebe mesleğinin ve muhasebe ofislerinin sürdürülebilirliği büyük tehlike altındadır. Bu durumda da en büyük zararı yine devletimiz görecektir."