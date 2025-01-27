Yakınlarını kaybedenlerden AYM üyelerine suç duyurusu

Haber Merkezi

Madımak Katliamı’nda kardeşi Gülsün Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri ve raportörleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karababa, “görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan katliamı demokrasi, laiklik ve insanlık değerleriyle birlikte Alevi kimliğine yönelik bir soykırım olarak nitelendiren Karababa, katliama destek verenlerin ve devlet adına seyredenlerin hesap vermediğini söyledi. Karababa, “Katliam üzerine yapılan yargılamalarda, katliamın bir Alevi soykırımı olduğu ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardan olduğu kabul edilmemiş; devamında zamanaşımı kararı verilerek sanıklar ödüllendirilmiştir” dedi.

8 YILDIR YANIT YOK

Katliamla ilgili yargılamanın zamanaşımı kararı verilmek için uzatıldığını ve insanlığa karşı işlenen suç olduğu dikkate alınmaksızın karar verildiğini belirten Karababa, “Anayasa Mahkemesi’ne 2014/13174 sayılı 12.08.2014 tarihli ve 2019/14527 sayılı 08.05.2019 tarihli iki başvuru yapılmıştır. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen bu başvurular hâlâ sonuçlandırılmamıştır. Zaman zaman dosyaların görüşmeye alınacağı açıklanmış olsa da halen bir karar verilmemiştir” dedi.

AYM’ye yaptığı başvurunun üzerinden 8 yıl geçtiğini belirten Karababa, şu talepleri dile getirdi:

“Uğranılan maddi ve manevi kayıpların giderilmesini ve yapılacak yargılama sonunda atılı suçlardan cezalandırılmalarını talep ediyorum.”