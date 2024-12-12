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Yakınlarının haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Hatay’da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Güncel
  • 12.12.2024 19:31
  • Giriş: 12.12.2024 19:31
  • Güncelleme: 12.12.2024 19:33
Kaynak: İHA
Yakınlarının haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
İHA

Hatay’da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayınca evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe’nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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