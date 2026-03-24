EasyJet CEO’su Kenton Jarvis, İran’daki savaşın etkisiyle artan yakıt maliyetlerinin yaz sonuna doğru uçak biletlerine yansıyabileceğini açıkladı. Sektörde maliyet baskısı büyürken, fiyatların enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak artması bekleniyor.

Ekonomi
  • 24.03.2026 12:28
  • Güncelleme: 24.03.2026 12:38
Yakıt artışı fiyatlara yansıyacak: Uçak biletlerinde zam sinyalleri
Fotoğraf: Pexels

EasyJet Genel Müdürü Kenton Jarvis, İran’daki savaşın etkilerinin hava yolu bilet fiyatlarına yansıyabileceğini açıkladı. Artışın yakıt maliyetlerindeki gelişmelere bağlı olacağı belirtiliyor.

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet Genel Müdürü Kenton Jarvis, İran’daki savaşın etkilerinin Avrupa’daki tüketicilere yansımaya başlayacağını açıkladı.

Jarvis, yakıt fiyatlarındaki artış riskine karşı yapılan türev anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte yaz sonuna doğru bilet fiyatlarında yükseliş görülebileceğini ifade etti.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Reuters’ın aktardığına göre Jarvis, "Gerçek şu ‌ki, fiyatlar yaz sonuna doğru tüketicilere yansımaya başlayacak fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına da bağlı" dedi.

Jarvis’in açıklamaları, hava yolu sektöründe maliyet baskılarının artabileceğine işaret ederken, fiyatlamaların enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceği vurgulanıyor.

