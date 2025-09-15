Yakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü’ne uçtu

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yola dökülen akaryakıt nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İznik Gölü’ne savruldu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında kırsal Gölyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 16 BIJ 749 plakalı otomobili ile İznik Gölü kıyısına paralel yolda seyreden Nagihan Şahin (30), dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2 metre yükseklikteki yoldan göl sahiline uçtu. Savrulmaya devam eden otomobil, yaklaşık 50 metre sonra göle girerek durabildi. Çevredeki vatandaşlar otomobili sudan çıkarırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri kayganlaşan yolda tedbir alırken, belediyenin iş makinesi ile yola mıcır döküldü. (DHA)

