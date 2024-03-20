Yakıt tankerinden mazot çalan hırsızlara suçüstü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, park halindeki bir yakıt tankerinden mazot çalan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, minibüs ile akaryakıt çalmaya çalışan şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş 300 litre mazot ele geçirildi.

Şüpheliler M.K. ve F.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.