Yaklaşık 10 bin çocuk evlendirildi

Haber Merkezi

Ülkede çok sayıda kız çocuğu, çocuk yaşta evlendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı "2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini" bir kez daha çocuk yaşta evlilikleri doğruladı. Verilere göre, 16-17 yaş aralığında 9 bin 354 kız çocuğu ile 617 oğlan çocuğu evlendirildi.

Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 160’ının boşandığı, 4’ünün ise evlendikleri kadının öldüğü, yani 164’ünün ikinci evliliğinin olduğu görüldü. 8 bine yakın kız çocuğu 20-29 yaşındaki erkeklerle evlendirilirken; 30-44 yaşındaki erkeklerle evlendirilen kız çocuklarının sayısı ise 570 oldu. En çok kız çocuğunun evlendirildiği il Antep oldu. Antep’te toplam 979 kız çocuğu evlendirilirken ikinci sırada yer alan Urfa’da ise 800 kız çocuğu evlendirildi. 16-17 yaş arası kız çocuklarının evlendiği bazı erkeklerin yaşları şöyle;

30-34 yaşında: 495

35-39 yaşında: 65

40-44 yaşında: 10

45-49 yaşında: 6

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ANTEP VE URFA İLK SIRADA

16-17 yaş kız çocuklarının evlendirilme oranları en yüksek ve en düşük iller

• Antep: 963

• Urfa: 800

• Hatay: 462

• Dersim: 1

• Bayburt: 0

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BOŞANMALAR ARTTI

TÜİK verilerine göre, boşanan çiftlerin sayısı 2023’te 173 bin 342 iken 2024’te 187 bin 343 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı ise 2023’te 567 bin 11 iken 2024’te 568 bin 395 oldu. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Antep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Dersim oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 8,3 ile Faslı, yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken, 186 bin 536 çocuk velayete verildi.