Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne aldı: Yaz tatili başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

LGS VE YKS YAPILACAK

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar ise yarın ve pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, sonrasında yerleştirme süreçleri başlayacak.

Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.