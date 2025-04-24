"Yaklaşık 60 bin kişiye tahliye": Düzenlemeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhur İttifak'nın infaz yasasıyla ilgili sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 60 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

İnfaz yasasıyla ile 10. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin, Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP'nin çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanıyor.

AKP ve MHP'nin yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından düzenlemenin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

DEM PARTİ-YILMAZ TUNÇ GÖRÜŞMESİ

Bu çalışmaların devam ettiği dönemde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti heyetinin de infaz yasası da dahil olmak üzere yargı mevzuatında bazı düzenlemeler talep ettiği biliniyor. Bu nedenlerle infaz yasasıyla ilgili düzenlemeler için Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya istinaden PKK'nin kendini feshetmesinin beklenebileceği iktidar kulislerinde dile getiriliyor.

Adalet Bakanlığı, belli suçlar için infaz sürelerinde değişiklik yapılması, cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılması, mükerrer suçlarda infaz indiriminin kaldırılması, infaz oranlarının değiştirilmesi, şiddet ve cinsel suçlarla ilgili cezaların artırılması, yargılama sürelerinin kısaltılması, bazı fiillerin suç niteliklerinin yeniden belirlenmesi üzerinde çalışıyor.

"SUÇ TİPLERİNE GÖRE CEZAEVLERİ OLUŞTURULACAK"

İnfaz yasasında mahkumun ıslahına yönelik düzenlemelerin de ele alındığı çalışmada, suç tiplerine göre özellikli cezaevi koşullarının oluşturulması öngörülüyor. Buna göre uyuşturucu madde bağımlılığı, gasp veya hırsızlık, cinayet gibi suç tipleriyle ilgili mahkumlar oluşturulacak özellikli cezaevi koşullarında tutulacak ve mahkumun ıslahına yönelik özellikli eğitim, psikolojik destek, sosyal gelişim projelerine katılma, kamu hizmetinde yer alma gibi uygulamalar devreye sokulacak. Kamuoyunda tartışma konusu olan Cezaevi İzleme ve Değerlendirme Kurullarının yapısında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı kaynakları üzerinde çalıştıkları düzenlemenin bir af ya da erken tahliye çalışması olarak adlandırılamayacağını vurgularken, Adalet Bakanlığı düzenlemenin kaç kişiyi etkilediği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk çalışmalarda düzenlemenin hayata geçmesi durumunda yaklaşık 60 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiği ifade ediliyor.