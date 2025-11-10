Yalan değil atama bekliyorlar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ay önce Rize’ye yaptığı ziyarette, KPSS’de derece yapan iki öğretmen adayıyla yaşadığı diyaloğun yer aldığı yeni bir video ortaya çıktı. Öğretmen adaylarının, atanma durumlarıyla ilgili olarak defalarca Ankara’ya gittiklerini ve kendisiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak “Bütün kapılar yüzümüze kapandı” demeleri üzerine Erdoğan, “Bak yalan konuşuyorsun. Benim partimin kapıları kimseye kapanmaz” yanıtını verdi.

Erdoğan ataması yapılmayan öğretmenlere "yalan konuşuyorsun" dese de öğretmenlerin yıllardır hakları için mücadeleleri sürüyor.

MİLYONU BULAN ÖĞRETMEN

Türkiye’de yaklaşık bir milyon öğretmen atama bekliyor, 120 bin norm kadro açığı var, 80 bin civarında ücretli öğretmen görev yapıyor. Ancak uzunca bir aradan sonra sadece 15 bin öğretmen ataması yapılacağı bildirildi. Branşlarında ilk 100’e giren öğretmenlerin bile bile atanamadığını vurgulayan öğretmenler branş dağılımının adil yapılmadığını vurguluyor.

MÜLAKAT SORUNU BÜYÜYOR

2023 yılında KPSS sonrasında yapılan mülakatlarla kontenjan dışında bırakılan öğretmenler de başlattıkları mücadelenin birinci yılı olan 4 Kasım 2025’te İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında KPSS’de yüksek puanlar alarak öğretmenlik hakkı kazandıkları; ancak hukuksuz, keyfi ve torpile dayalı mülakat sistemi ile haklarının gasp edildiği bir kez daha yinelenirken 365 gün boyunca mücadele ettiklerini belirtildi, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mülakata kefil olduğu hatırlatılırken “Mülakat bir değerlendirme mi, yoksa gizli saklı yapılmış bir atama listesine kılıf mıdır” diye soruldu.

BAŞVURULAR KARŞILANAMIYOR

MEB’in verilerine göre, 2019-2024 döneminde 12 farklı sözleşmeli öğretmenlik ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için toplam 558 bin 682 müracaat alındı. 2019-2024 döneminde bakanlığın sözleşmeli öğretmenlik atamalarına başvuran 558 bin 682 öğretmenden yalnızca 180 bin 545’inin ataması yapılabildi. MEB’in atama başvurularını karşılama oranı yüzde 32,3 ile ifade edildi.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin talepleri de şu şekilde:

• En az 87.000 ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalıdır! Ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır, bu sistem öğretmenlik mesleğini ve eğitim-öğretim sürecinin tamamını aşağılayan bir sistemdir.

• Branş kontenjanları adaletli, şeffaf ve ihtiyaca uygun dağıtılmalıdır! Branşta adalet, eğitimde kalite.

• Atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır.

• Öğretmenlerin insanca yaşaması için atama süreci keyfi değil, planlı olmalıdır.