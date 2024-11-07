Yalanla vurgunu gizledi

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Biz işletiyoruz” dediği otoparkın aslında bir özel şirket tarafından işletildiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2024 tarihinde, Abubekir Keremoğlu ve Mehmet Ali Gümüştekin tarafından Gaziyol Otopark Şirketi isimli bir şirket kuruldu. Şirketin merkezi olarak da Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nin karşısında bulunan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 920 araçlık otopark gösterildi.

Şirket, kısa süre sonra AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkı işletmeye başladı. Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) otoparkın şirkete nasıl teslim edildiğini, ihale düzenlenip düzenlenmediğini sordu.

YALAN SÖYLEDİLER

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Eylül 2024’te verilen yanıtta ise otoparkın belediye tarafından işletildiği iddia edildi. Ancak otoparkı kullanan yurttaşlara “Gaziyol Otopark” isimli özel şirket tarafından kesilen fişler veriliyor.

Otopark vurgununu ortaya çıkaran CHP’li Uğur Kalkan BirGün’e yaptığı açıklamada, “Şehitkamil Belediyesi, önceki yönetim döneminde Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nin karşısına 920 araçlık otopark yaptı. İlgili kanun kapsamında da burayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Burayı bir müddet Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziulaş işletti. Ancak otoparkın yoğunluğu ve getirisi birilerinin iştahını kabartmış olmalı ki; ismi Gaziyol olan ama belediyeyle resmiyette alakası olmayan bir firmaya verildi. Söz konusu firma kurulduğu gün belediyenin bu otoparkının adresini kullandı. ‘Seni anan benim için doğurmuş’ diye bir şarkı vardı. Gaziyol isimli şirkette bu otoparkı işletmek üzere kuruldu” diye konuştu.

AMAÇLARI DİKKAT ÇEKMEMEK

“Yani bu şirkete bir anlamda otopark işletme garantisi verildi” diyen Kalkan şunları da anlattı:

“Konuyla ilgili benim ve farklı vatandaşlarımızın belediyeye başvurusu sonrası bu firma adresini başka yere taşıdı. O arada bize Gaziulaş işletiyor, diye cevap verildi. Bize cevap verildikten sonra Gaziyol isimli şirketin adresi yeniden otoparka taşındı. Otoparka araç yıkama bölümü de açıldı. Otopark ücretini ödedikten sonra siz istemezseniz fiş vermiyorlar. Sorunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işletiyor diyorlar ama şirketin belediyeyle bir alakası yok. Dikkati çekmemek için belediye şirketleri Gaziulaş, Gazikültür, Gazibel'e benzer bir ismi, Gaziyol ismini koymuşlar. Böylesine önemli bir otopark için açık ihale yapılıp belediyenin daha fazla gelir elde etmesi gerekirdi. Muhtemelen adres taşıma işlemleri sırasında kapalı zarf usulüyle işlemleri hallettiler. AKP'li Fatma Şahin konuyu bildiği halde müdahale etmedi veya kendisine müdahale ettirilmedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni Fatma Şahin mi yönetiyor, yoksa Fatma hanım kâğıt üzerinde mi Belediye Başkanı? Burada yapılması gereken bu otoparkın ya belediye tarafından işletilmesi ya da ilana çıkılıp herkesin katılabileceği açık ihale yapılmasıdır. Fatma Hanım her konuşmasında ben bu şehrin Şehrül-Emin'iyim der. Bu nasıl Şehrül-Emin'liktir? Konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatıcı açıklama bekliyoruz. Açıklama yaparken burayla ilgili belediye işletirken sağlanan aylık gelir ve Gaziyol isimli şirkete aylık ne kadara verdiklerini de açıklamalarını da bekliyoruz.”