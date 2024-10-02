Yalanlar-gerçekler anlatılacak

Sağlık ve eğitim çalıştayları gerçekleştiren CHP, şimdi de çalışma yaşamına yönelik çalıştay düzenlemek için hazırlıklara başladı. Ekim ayının sonunda düzenlenecek Emek Çalıştayı isimli çalıştaya emekçilerin yanı sıra çalışma yaşamı alanında uzmanların da katılacağı belirtildi. CHP kaynakları, çalıştayın omurgasının, “Güvencesiz çalışma” olacağını söyledi. CHP’nin öte yandan, “CHP, çalışma hayatında AKP’den farklı ne vadediyor?” sorusuna da yanıt vereceği bildirildi.

Kasım 2025’e yönelik bir erken seçim çağrısı yapıldığının altını çizen CHP kurmayları, “Çağrı yaptığımız tarihte erken seçim olabilmesi için bizim de 2025 yazının sonuna kadar iktidar politikalarımızı belirlememiz lazım” dedi.

ÖZEL’DEN TALİMAT

CHP lideri Özgür Özel'in gölge kabinede yer alan kurmaylarına, “En geç Mayıs’a kadar alanlarınızdaki çalışmaları bitirin” talimatını verdiği öğrenildi. İktidarın gündeminde olmayan erken seçimin halkın gündeminde olduğunu kaydeden CHP’liler, “Bizim de pusulamız halk, sokağın sesine kulak vereceğiz” diye konuştu.

CHP’li kurmayları, iktidarın çalışma yaşamıyla ilgili söylediği ve gerçeği yansıtmayan bilgilerin doğrusunun halka anlatılacağını dile getirdi. Bu kapsamda ilk olarak, “EYT bütçeye yük getirdi” söylemine karşın EYT’nin bütçeye yük getirmediğini ortaya koyan bilgilerin yurttaş ile paylaşılacağı kaydedildi. CHP'nin, ekim ayının ilk haftasında sendikalarla da bir araya geleceği aktarıldı.

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MYK KENTLERDE

CHP, gölge bakanlardan oluşan MYK’sı ile her hafta bir başka kentte MYK Toplantısı gerçekleştirecek. MYK’nin farklı kentlerde yapılması ile örgütün çalışma motivasyonunun da artırılması planlanacak.