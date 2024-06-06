Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması başladı

Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması’nın basın lansmanı jüri üyeleri, ressamlar, sanat ve basın camiasının önde gelen isimleriyle Nişantaşı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yetiştirdiği usta ressamlardan Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen serbest temalı resim yarışması için başvurular alınmaya başlandı. 18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların katılabileceği yarışma, resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin önemli ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek. Kültür sanat camiasında yaptığı çalışmalarla tanınan Doç. Dr. Fırat Sayıcı tarafından organize edilen yarışmada Türkiye’nin dünyaca tanınan isimleri jüri üyeliği yapacak.

Jüri başkanlığını Yalçın Gökçebağ’ın üstleneceği yarışmada Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Fevzi Karakoç, Prof. Veysel Günay, Prof. Zahit Büyükişleyen, Prof. Özlem Üner, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Resul Aytemür ve Mahir Güven gibi önde gelen sanatçılar jüri üyesi olarak yarışmaya değer katacak.

Şimdiye dek birçok yarışmada jüri üyeliği yapan ünlü ressam Yalçın Gökçebağ, kendi adına düzenlenen bu yarışma için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde resim yarışmalarının tarihi Atatürk dönemine kadar dayanır ve devlet resim heykel sergi yarışmalarıyla günümüze kadar devam etmiştir. 1960’lı yıllardan sonra, özel kuruluşlar da gençleri desteklemek için resim yarışmaları açmışlardır. Resim yarışmaları ressamların oluşumundaki en önemli merhaledir. Bize büyüklerimiz hiç resim yap demedi, aksine resim yapma dersine çalış dediler. Ben çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yaptım, ödüller kazandım. Şimdi de jüri arkadaşlarımızla birlikte gençler için bir resim yarışması tertip etmek istedik. Çünkü gençler bizim geleceğimizdir. Ben bu günleri gördüğüm için mutluyum, şükrediyorum. Bu yarışmayı bir teşvik olarak yapıyoruz. Gençlerin bolca katılımını bekliyoruz.”

Yarışmaya katılacak sanatçılar, 30 Eylül 2024 tarihine kadar www.yalcingokcebag.net web sitesi üzerinden, yaptıkları eserlerin fotoğraf ve videosunu yükleyerek başvuruda bulunabilecek. Ekim ayı içerisinde düzenlenecek ödül töreninde ise 1.’ye 100 Bin, 2.’ye 50 Bin, 3.’ye ise 25 Bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10’a giren eserler 15 gün boyunca İstanbul’da önemli bir galeride sergilenme hakkına sahip olacak.

YALÇIN GÖKÇEBAĞ HAKKINDA

1944’te Denizli'de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim iş Bölümü’nde öğrenim gördü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Saf ve şiirsel bir doğa kavramı üzerinde geliştirdiği resimleri, pastoral içerikli kır yaşamının görüntülerini konu alır. Yerel resim beğenisine bağlı kuşağın üyeleri arasında, içtenlik dozu yüksek tutulmuş bir anlayışı temsil etmektedir. Sanat eğitimi almış olmasına rağmen, naif bir ressam olan Yalçın Gökçebağ resimlerinde Anadolu görüntülerini ve yaşantısını, doğayı ve doğa içinde süren yaşamı bir nakış gibi işlemektedir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Ankara’da sürdürmektedir.