Yalçın Karatepe: Tedbirlerin tamamı algı yönetimi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf paketi tartışma konusu oldu. CHP'li Yalçın Karatepe, toplumsal talep karşısında çaresiz kalan iktidarın, göstermelik tedbirlerle beraber kamuoyundaki algıyı yönetmeyi amaçladığını söyledi.

HABER MERKEZİ

İktidarın enflasyonla mücadele politikaları kapsamında açıkladığı ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi tartışma yarattı.

Açıklanan tasarruf genelgesini değerlendiren CHP Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe açıklanan tedbirlerin algı yönetimi olduğunu söyledi.

"TEDBİRLER GÖSTERMELİK"

Ekonomik krizin günden güne derinleştiğini belirten Karatepe, ülkede ekonomik temelli toplumsal talebin çok fazla olduğunu belirtti. Karatepe, var olan bu toplumsal talep karşısında çaresiz kalan iktidarın, göstermelik tedbirlerle beraber kamuoyundaki algıyı yönetmeyi amaçladığını aktardı.

Karatepe şöyle konuştu:

"Açıklanan tedbirlerin hiçbiri neden sonuca dayanmayan, neyin neden yapıldığının açıklanmadığı tedbirlerden ibaret. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı eylemlerde ne kadar, hangi kalemden tasarruf edildiği bile aslen belli değil.

Tasarruflarda açıklanan personel servisinin payı ne? Lojman kiralarında gidilecek artışın bütçeye ne kadar etkisi olabilir? Yaklaşık 50 yıldır her tasarruf genelgesinde olan haberleşme alanındaki ajanda harcamasının kısıtlanması bu krizin etkisini nasıl azaltabilir?

Bu soruların hiçbirinin cevabı da gerçekliği de yok. Genelge halka 'biz krize karşı bir şeyler yapıyoruz’ diyerek sundukları bir aldatmaca aslında.

Gerçek bir tasarruf genelgesinde ilk olarak kamu ihale kanununda yapılacak değişikliklerle dahi başlayabilirlerdi. Ancak zaten birçok kez değiştirdikleri bu kanunda rekabetçi ve ucuz ihale yönetimlerini değil, kendilerine sağladıkları esneklikle istediği ihaleyi istedikleri kişilere verdikleri bir sistemleri mevcut.

Gerçek bütün sorunları es geçen genelgede KKM’ye dair veri yok. Satın alma garantilerine ilişkin 2,4 trilyonu bulan vazgeçilen vergilere dair hiçbir açıklama yok. Yani halkı aldatmaya, geçiştirmeye yönelik açıklanan bu tedbirlerin, yarattıkları ekonomik yıkım karşısında sonuç doğurması mümkün gözükmüyor."