Yalçın Karatepe: Tedbirlerin tamamı algı yönetimi ve halkı kandırmaya yönelik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf paketi tartışma konusu oldu. Açıklanan tedbirlerin halkı kandırmaya yönelik olduğunu söyleyen CHP'li Yalçın Karatepe, toplumsal talep karşısında çaresiz kalan iktidarın, göstermelik tedbirlerle beraber kamuoyundaki algıyı yönetmeyi amaçladığını söyledi.
HABER MERKEZİ
İktidarın enflasyonla mücadele politikaları kapsamında açıkladığı ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi tartışma yarattı.
Açıklanan tasarruf genelgesini değerlendiren CHP Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe açıklanan tedbirlerin halkı kandırmaya yönelik olduğunu söyledi.
"TEDBİRLER GÖSTERMELİK"
Ekonomik krizin günden güne derinleştiğini belirten Karatepe, ülkede ekonomik temelli toplumsal talebin çok fazla olduğunu belirtti. Karatepe, var olan bu toplumsal talep karşısında çaresiz kalan iktidarın, göstermelik tedbirlerle beraber kamuoyundaki algıyı yönetmeyi amaçladığını aktardı.
Karatepe şöyle konuştu:
"Açıklanan tedbirlerin hiçbiri neden sonuca dayanmayan, neyin neden yapıldığının açıklanmadığı tedbirlerden ibaret. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı eylemlerde ne kadar, hangi kalemden tasarruf edildiği bile aslen belli değil.
Tasarruflarda açıklanan personel servisinin payı ne? Lojman kiralarında gidilecek artışın bütçeye ne kadar etkisi olabilir? Yaklaşık 50 yıldır her tasarruf genelgesinde olan haberleşme alanındaki ajanda harcamasının kısıtlanması bu krizin etkisini nasıl azaltabilir?
Bu soruların hiçbirinin cevabı da gerçekliği de yok. Genelge ‘halka biz krize karşı bir şeyler yapıyoruz’ diyerek sundukları bir aldatmaca aslında.
Gerçek bir tasarruf genelgesinde ilk olarak kamu ihale kanununda yapılacak değişikliklerle dahi başlayabilirlerdi. Ancak zaten birçok kez değiştirdikleri bu kanunda rekabetçi ve ucuz ihale yönetimlerini değil, kendilerine sağladıkları esneklikle istediği ihaleyi istedikleri kişilere verdikleri bir sistemleri mevcut.
Gerçek bütün sorunları es geçen genelgede KKM’ye dair veri yok. Satın alma garantilerine ilişkin 2,4 trilyonu bulan vazgeçilen vergilere dair hiçbir açıklama yok. Yani halkı aldatmaya, geçiştirmeye yönelik açıklanan bu tedbirlerin, yarattıkları ekonomik yıkım karşısında sonuç doğurması mümkün gözükmüyor."
KAMUDA TASARRUF PAKETİ
"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin paylaşıldığı basın toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Şimşek, bugün açıkladıkları paketle ve yakında maliye politikasında atacakları ilave adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaklarını savundu.
Şimşek, harcama tedbirlerinin, "kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik" olmak üzere 3 temel ekseni olduğuna dikkati çekerek, "Kamu tasarrufu diye baktığımızda 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Bu alanlar, taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ile diğer cari harcamalardır" dedi.
Paketin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
• Yeni bina kiralanmasına izin verilmeyecek.
• Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek.
• Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl durdurulacak.
• 3 yıl boyunca sadece emekli olan kadar yeni personel istihdam edilecek.
• Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulacak.