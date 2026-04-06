Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Prof. Dr. Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşamını yitiren Küçük'ün, cenaze programına ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Küçük farklı zamanlarda hayatının yaklaşık 7 yılını cezaevinde geçirdi. Silivri'den tahliye olduktan sonra, "Yaşasın emekçi cumhuriyet. Yaşasın aydın cumhuriyet. kahrolsun cumhuriyet düşmanları" demişti.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük, Halep’ten İskenderun’a yerleşmiş Kafkasyalı bir ailenin çocuğu olarak 1 Temmuz 1938 günü dünyaya geldi.

Kabataş Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Mülkiye’yi 1960 yılında bitiren Küçük, 27 Mayıs sürecinde öğrenci eylemlerinin içinde önemli görevler üstlendi.

27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev alan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyeliğine başladı. Yön, Emek ve Ant dergilerinde sosyalist fikirleri doğrultusunda yazılar kaleme aldı.

1968-70 yılları arasında Birmingham Üniversitesi Rus ve Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi'nde bulundu. "Sovyetoloji" araştırmalarını kitaplaştırdı. Bu kitaptan dolayı sekiz yıla mahkûm edildi.

12 MART’TAN SONRA GÖREVDEN ALINDI

1971'de doçent oldu. 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra görevden alındı. 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisini yönetti. 1970'lerde, Türkiye İşçi Partisi'nin ikinci kez kuruluşu için çalışmalara katıldı, 1973 yılı sonlarında askere alındı. Kıbrıs Harekâtı’na asteğmen olarak katıldı. Bu savaşta yaşadıklarını anlattığı bir anı-söyleşi kitabıyla anlattı.

1979'da kendisiyle beraber TİP'ten ihraç edilenlerle birlikte Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aynı yıl Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğretim üyesi oldu. 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983'te Bir Yeni Cumhuriyet İçin adlı yapıtından ötürü tutuklanarak cezaevine girdi; daha sonra aklandı. 1987'de Gazi Üniversitesi’nde profesör oldu ve 1994'te emekli oldu.

12 EYLÜL’E KARŞI AYDINLAR DİLEKÇESİ’Nİ ÖRGÜTLEDİ

12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra aydınların yönetime karşı örgütlenmesinde büyük çaba gösterdi. Aziz Nesin ile birlikte “Aydınlar Dilekçesi Hareketi”ni örgütledi. 1987-1992 yılları arasında Toplumsal Kurtuluş adlı sosyalist bir aylık dergi çıkardı.

1993 yılında Suriye'de Bekaa Vadisi'ne giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Bu görüşmeyi “sözleşi” adıyla kitaplaştırdı. Çeşitli sol dergiler çıkarttı. Bir süre Fransa’da çalışmalar yürüttü. 29 Ekim 1998’de Türkiye’ye geri döndü ve “Kürtçülük Propagandası” yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2000 yılında tahliye oldu.

2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin yakın tarihiyle ilgili iddialar ve eserler sunarak “isimbilim” araştırmalarına yöneldi. “Avdeti kültürü”, “Sabetayizm”, “İbraniyet”, “kripto Yahudilik”, “gizli din taşıma”, “çift dinlilik konuları” ile ilgilendi.

Unutulmayan sözlerin sahibi Yalçın Küçük, kitaplarının yanı sıra veciz ifadeleriyle de hatırlanan bir isim. Nükteli ve “kışkırtıcı” üslubuyla bilinen Küçük’ün akılda kalan bazı sözleri şöyle: · Çocuk kadar yaratıcı, çiçek kadar kırılgan, kadın kadar patlamaya hazır; işte o devrim'dir. · Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter. · Eskiden "cahil" diyorduk ve şimdilerde kibar olduk, "üniversite hocası" diyoruz. · Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız. · Cumhuriyet iktidarı sınırlamak demektir ve her kim "sınırsız iktidar" vaaz ediyorsa, bir cumhuriyet düşmanı ve yıkıcısıdır. · Cumhuriyet ile sofuluk birbirinin düşmanıdırlar. · Sosyalizm hala kişilikli insan yaratmanın tek düzenidir.Beni yoldaş öğrenciler yetiştirdi. Beni Ergin (Günçe) yetiştirdi, beni Cemal (Süreya) yetiştirdi, beni Taner Timur yetiştirdi. · Aydın biraz da uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın, biraz da kendisiyle çelişkisi olan kimsedir. Çünkü aydın, tanımı gereği, gelişen kimsedir. Ama çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişen, gelişirken, biraz da, geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen, aydın olmaz. · Sınav, öğrenmenin düşmanıdır. Korkmadan, tembel suçlamasına aldırmadan, sınavsız eğitim istenmelidir.



· Soysuzların görgüsüz dansına turizm adını veriyoruz.



· Kurtuluş hep umulmadık zamandadır.



· Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene saldırır.



· Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir.



· Mizahı kurumuş bir toplum aptallaşmaya mahkûmdur.



· Halil Berktay tarihçiyse ben de Marilyn Monroe'yum · Sınav, öğrenmenin düşmanıdır. Korkmadan, tembel suçlamasına aldırmadan, sınavsız eğitim istenmelidir.· Soysuzların görgüsüz dansına turizm adını veriyoruz.· Kurtuluş hep umulmadık zamandadır.· Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene saldırır.· Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir.· Mizahı kurumuş bir toplum aptallaşmaya mahkûmdur.· Halil Berktay tarihçiyse ben de Marilyn Monroe'yum

“ERGENEKON”DAN CEZA ALDI

7 Ocak 2009’ta Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılmak üzere İstanbul'a sevk edilen Yalçın Küçük, 11 Ocak 2009 tarihinde tutuklandı. 12 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

3 Mart 2011 tarihinde aynı soruşturma kapsamında evi arandıktan sonra yeniden gözaltına alındı. 6 Mart 2011'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Mart 2014'te 5 yıllık tutukluluk süresinin dolması üzerine tahliye edildi.

“YAŞASIN EMEKÇİ CUMHURİYET”

Küçük, tahliyesinin ardından şu mesajı vermişti:

"Yaşasın cumhuriyet, yaşasın emekçi cumhuriyet, yaşasın aydın cumhuriyet, kahrolsun cumhuriyet düşmanları. Cumhuriyet tahrip olmuştur. Cumhuriyeti tahrip edenlerle, cumhuriyeti yeniden kurmak üzere savaşa devam edeceğiz."

YALÇIN KÜÇÜK'ÜN KİTAPLARI

100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye (1971)

Endüstrileşmenin Temel Sorunları: Sovyet Deneyimi, 1925-1940 (1975)

Türkiye Üzerine Tezler I (1978)

Türkiye Üzerine Tezler II (1979)

Bir Yeni Cumhuriyet İçin (1980)

Seçme Teknik Çalışmalar (1981)

Aydın Üzerine Tezler, 1830-1980 (1984-1987) (5 cilt)

Bilim ve Edebiyat (1985)

Quo Vadimus-Nereye Gidiyoruz? (1985)

Türkiye Üzerine Tezler III (1986)

Küfür Romanları (1986)

Estetik Hesaplaşma (1987)

Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Kuruluşu (1987)

İtirafçıların İtirafları: TKP Pişmanları (1988)

Bir Soran Olursa (1987)

Yirmi Bir Yaşında Bir Çocuk: Fatih Sultan Mehmet (1987)

Kurtuluş Yazısı (1988) (Çelik Bilgin ile birlikte)

Türkiye Üzerine Tezler IV (1989)

Davalarım (1989)

Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar (1989)

Kürtler Üzerine Tezler (1990)

Türkiye Üzerine Tezler V (1991)

Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Çözülüşü (1991)

Emperyalist Türkiye (1992)

Marksist Damar (1992)

Kürt Bahçesinde Sözleşi (1993), (Abdullah Öcalan ile söyleşi)

Bir Dikine Ülke (1993)

Dirilişin Öyküsü (1993) (Abdullah Öcalan ile söyleşi)

Yürüyüş (1996)

Bakış (1996)

Tarihçe (1997)

Sicil (1997)

El Kitabı (1997)

Sol Marksizm (1998)

Aydınlık Zindan (2000), (Bilgesu Erenus ile birlikte)

Tekelistan (2000)

Sırlar (2001) (ikinci cilt: 2002)

Şebeke: Network (2002) (genişletilmiş basım: Şebeke-Network 1, 2004)

İsimlerin İbranileştirilmesi/Tekelistan 1 (2003) (2 cilt)

Tekeliyet 1 (2003)

Tekeliyet 2 (2003)

Putları Yıkıyorum – Önsözler 1 (2004)

İsyan 1 (2005)

İsyan 2 (2005)

Türkiye Büyülü Hapishanem (2005)

Gizli Tarih 1 (2006)

Ders 1: Küçülme Savaş (2006)

Devlet ve Hürriyet (2006)

Caligula: Saralı Cumhur (2007)

Sol Müdahale (2007)

Aforizmalar (2008)

Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik (2008)

Çöküş (2010)

Haberci (2010)

Fitne (2010)

Hasta Despot (2010)

Cumhuriyet'e Karşı Küfür Romanları (2011)

Atamanoğlu Fatih (2012)

Çıkış - Ansiklopedi 1 (2015)

Çıkış - Ansiklopedi 2 (2015)