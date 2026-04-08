Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen sosyalist aydınlarından Prof. Dr. Yalçın Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle pazartesi günü 87 yaşında hayatını kaybeden Küçük, Ankara'da toprağa verildi.

Küçük’ün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan İsmet Oğultürk Camii’nden kaldırılan naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Küçük'ün cenazesine ailesi ve sevenleri yer aldı. Küçük için yapılan cenze törenine CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gazeteciler Murat Yetkin, Mehmet Ali Güller ve Barış Terkoğlu da katıldı.

Cenazede Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Vatan Partisi ve Devrim Partisi temsilcileri de yer aldı.

NAAŞINI ASKERLER TAŞIDI

Cenaze namazının kılınmasının ardından Küçük'ün naaşı askerler tarafından taşındı. Askerlerin taşıdığı resimde 'Kıbrıs Gazisi Yalçın Küçük' ifadesi yer aldı.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük, Halep’ten İskenderun’a yerleşmiş Kafkasyalı bir ailenin çocuğu olarak 1 Temmuz 1938 günü dünyaya geldi. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev alan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyeliğine başladı. Yön, Emek ve Ant dergilerinde sosyalist fikirleri doğrultusunda yazılar kaleme aldı.

12 MART’TAN SONRA GÖREVDEN ALINDI

1971'de doçent oldu. 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra görevden alındı. 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisini yönetti. 1970'lerde, Türkiye İşçi Partisi'nin ikinci kez kuruluşu için çalışmalara katıldı, 1973 yılı sonlarında askere alındı. Kıbrıs Harekâtı’na asteğmen olarak katıldı. Bu savaşta yaşadıklarını anlattığı bir anı-söyleşi kitabıyla anlattı.

1979'da kendisiyle beraber TİP'ten ihraç edilenlerle birlikte Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aynı yıl Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğretim üyesi oldu. 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983'te Bir Yeni Cumhuriyet İçin adlı yapıtından ötürü tutuklanarak cezaevine girdi; daha sonra aklandı. 1987'de Gazi Üniversitesi’nde profesör oldu ve 1994'te emekli oldu.

“ERGENEKON”DAN CEZA ALDI

7 Ocak 2009’ta Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılmak üzere İstanbul'a sevk edilen Yalçın Küçük, 11 Ocak 2009 tarihinde tutuklandı. 12 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

3 Mart 2011 tarihinde aynı soruşturma kapsamında evi arandıktan sonra yeniden gözaltına alındı. 6 Mart 2011'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Mart 2014'te 5 yıllık tutukluluk süresinin dolması üzerine tahliye edildi.