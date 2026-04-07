Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu

87 yaşında hayatını kaybeden Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu. Küçük yarın Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Güncel
  • 07.04.2026 10:57
  • Giriş: 07.04.2026 10:57
  • Güncelleme: 07.04.2026 11:05
Kaynak: Haber Merkezi
Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu

Türkiye'nin önde gelen sosyalist aydınlarından Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu.

Ankara'da yaşayan Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle dün 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

Küçük'ün cenaze programını gazeteci Barış Terkoğlu paylaştı.

Buna göre Yalçın Küçük’ün cenazesi yarın (8 Nisan Çarşamba) ikindi vaktinde Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan İsmet Oğultürk Camii’nden kaldırılacak ve naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

BirGün'e Abone Ol